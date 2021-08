Nazarena Vélez se hizo un nuevo PCR y ahora dio negativo para Covid-19

Hace unos días, Nazarena Vélez anunció que tenía coronavirus y estaba aislada del resto de su familia. Ahora, la actriz compartió en sus redes sociales que realizaron tanto ella como los suyos un nuevo PCR para confirmar su situación epidemiológica y se llevó una grata sorpresa.

Anoche, en sus stories de Instagram, Nazarena contó con detalles lo ocurrido y relató que finalmente el resultado de su segundo análisis de coronavirus dio negativo. Igualmente la actriz realizó consultas a varios profesionales de la salud, como ella misma indicó, los cuales le recomendaron que completara los diez días de aislamiento aunque ya no debía estar confinada sola en su habitación y podía compartir con su familia el día a día.

Nazarena Vélez (Instagram Nazarena Vélez)

“No estoy nerviosa, alterada y bien y les voy a contar”, así comenzó su relato la actriz. “El segundo PCR dio negativo, me encanta, lo festejo, pero la pregunta es, ¿tuve en algún momento covid o qué onda?” afirmó Nazarena, “me fui a abrazar a mi familia”, agregó.

Nazarena Vélez mostró su PCR no detectable.

Además, la actriz se mostró en un video con su hija Barby Vélez festejando la buena noticia. “Nunca más me hagas esto”, comentó divertida la hija de Naza, “te perdono porque me dice la vida, pero me quitaste una semana de encierro”, completó la joven que está a punto de casarme.

Nazarena Vélez dio negativo de covid

“Me quedo con que estoy bien”, enfatizó la empresaria para concluir sus emociones ante la novedad.