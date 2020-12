Nazarena Vélez pasará la Navidad con su ex Ale Pucheta

Nazarena Vélez mantiene una relación de compinche con sus seguidores. Ahora, quiso contarles qué haría para Navidad. Fue una sorprensa ya que reveló que lo más probable es que disfrute de la celebración con su ex, Alejandro Pucheta, el papá de Barbie, y no con su novio, Santiago Caamaño.

“El Chino creo que la pasa con su papá, Barbie con la familia de su papá y Titi quiere irse con ella también. Yo, la verdad, no tengo idea... Tal vez me vaya para lo de Ale, la familia del papá de Barbarita me va a tener que fumar este año también”, contó a través de sus stories de Instagram.

“El Chino creo que la pasa con su papá, Barbie con la familia de su papá y Titi quiere irse con ella también. Yo, la verdad, no tengo idea... Tal vez me vaya para lo de Ale, la familia del papá de Barbarita me va a tener que fumar este año también”, según Ciudad Magazine.

Nazarena Vélez y sus hijos

Para evitar cualquier tipo de especulación, explicó por qué no pasará Navidad con “El Bocha” y probablemente sí con su ex. ¿Están en crisis? ¡Para nada! “En realidad, iba a ir con El Bocha; sus tíos son divinos pero, a último momento, el Titi se me retobó. No quiso saber nada con ir a Mar del Plata y yo no me voy a ningún lado sin ellos. Es así: soy más dependiente yo de ellos que ellos de mi”, aclaró.

Por otra parte, contó que sí pasará Año Nuevo con su novio: “La idea siempre fue irnos con la familia de Bocha para Navidad y después todos a la casa de mis papás, en Madryn, para Año Nuevo. A fin de año sí nos vamos todos en el auto para allá. Voy a ir con mis hijos y El Bocha a pasarla con mis papás y mis hermanos, que me encanta”.

Antes de cerrar, remarcó que sus hijos le insisten para que pase las fiestas en pareja pero que ella no está dispuesta a separarse de ellos. “El Bocha, ¡cómo les explico que todavía no se fue y ya lo extraño! Todos mis hijos, re superados, me dicen que vaya con él tranquila pero yo no puedo”, sentenció.