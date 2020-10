Nazarena Vélez criticó su delgadez pasada y dijo que todo era artificial

La propia Nazarena Vélez contó alguna vez que de joven había tenido problemas alimenticios. La actriz, que también fue modelo, reveló que tomaba pastillas para bajar de peso y que casi no se alimentaba para tener la figura que quería. El paso del tiempo, la madurez y la terapia, la ayudaron a superar aquellos problemas y poder convertirse en la mujer que es hoy. Sin embargo la mamá de Barbie Vélez no reniega de su pasado, al contrario, lo muestra.

En las últimas horas, la mediática subió un postal a su cuenta de Instagram durante el programa “Cantando por un sueño" de años atrás, donde se la veía con muchos menos kilos que ahora. “TBT. Cantando 2006. Muy flaca, muy rubia, muy caradura”, expresó Nazarena.

Nazarena Vélez subió una postal que sorprendió a sus fanáticos

A raíz de esto, sus seguidores reaccionaron rápidamente a la foto. “Que flaquita me quedo mil veces como estas y como sos ahora, esa Naza transparente y real”, “Muy flaca es cierto! Pero tu cara no refleja la tranquilidad que reflejas actualmente!!! Es preferible unos kilos mas pero con un alma mas aliviada y tranquilla! Lo digo por mi propia experiencia también”, “Hermosa! Pero ahora más”, fueron algunos de los comentarios.

“Me gusta más esta nazarena..más real a la mujer actual…más cercana…bella!", “Cuando la flacura no es real y sólo se consigue con pastillas se nota. Yo pase por lo mismo y hoy con 50 años y kilos de más miro mis fotos de antes y no me termino de gustar porque en el fondo sé que era todo artificial…”, “Hermosa siempre, sin importar el peso o color! Posta, sos re linda", agregaron otros seguidores manifestándose en contra de la bulimia y la anorexia.

La actriz, que cuenta con más de 1.6 millones de seguidores en la red social, alcanzó con esta publicación los 12 mil “me gusta”.