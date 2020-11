Ya pasaron siete años de la muerte de Ricardo Fort y aún son muchos los famosos que, al igual que sus hijos y sus seres más cercanos, lo recuerdan cada vez que pueden. Nati Jota en El show de los escandalones relató una anécdota con el mediático cuando ella aún no era una figura de las redes sociales, según Ciudad Magazine.

“Él siempre salía al mismo boliche en Palermo y yo siempre iba a uno enfrente. Me acuerdo que yo tenía 17 años y un día estaba llorando en la vereda”, empezó contando, en el ciclo de Rodrigo Lussich. “De repente pasó el Rolls Royce de Ricky y le toqué la ventana”, siguió, antes de contar el valioso consejo que le dio.

“Bajó la ventanilla y me preguntó qué me pasaba. Yo le dije que estaba llorando y me respondió ‘sí, me di cuenta’. Le dije que lloraba por un chico y me contestó ‘te tenés que buscar uno bueno’. Me voy a guardar ese recuerdo en el corazón”, recordó Nati Jota, sobre el significativo momento que tuvo con Ricardo Fort.