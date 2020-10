Nati Jota nuevamente arremetió contra el novio de Ivana Nadal en las redes sociales

Hace algunas semanas Nati Jota se enteró que su ex novio, con el que había quedado en buenas relaciones y con quien aún tenía ganas de darse una nueva oportunidad, estaba en pareja con Ivana Nadal y a partir de ese momento todo cambió.

Luego de dos años de novia con Bruno Siri, Jota se separó y si bien mantenía una buena relación con Nadal nunca se consideraron amigas, menos aun cuando muchos calificaron de “Icardeada” la acción de Ivana.

Nati Jota y la sugerencia a sus seguidores

Revisando su libreta de contactos, Nati Jota recordó una “historia” y quiso compartirla con sus seguidores para que éstos no sean tan impulsivos como ella: “Una vez guardé a un pibe como ‘amor’ en mis contactos, a cuatro días de conocernos. Él también a mí. Y, ¿saben? Después fuimos novios. Awwww. Y, ¿saben? Después me dejó y se puso de novio con Ivana Nadal. No sean intensos nunca, no sirve, no es por ahí. ¡Jaaaa!”, escribió la rubia que si bien comenzó como broma lo decía en serio.

El tuit de 2018

Luego, la panelista de “El Show de los Escandalones” (América) que ahora está aislada por tener coronavirus siguió husmeando entre sus tuits viejos y encontró uno de 2018 apenas que comenzaba su relación con el chaqueño en el que decía: “No afirmo ni niego tener un contacto guardado como ‘amor’”.