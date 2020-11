Nati Jota volvió a compartir en su cuenta de Instagram una historia escrita por ella misma y la presentó en público en formato de video, narrando el texto que ella misma creó. La influencer se grabó sentada en el balcón de su departamento y conmovió a sus seguidores, tanto que la criticaron por bajonearlos.

A través de sus redes, la joven empezó a compartir relatos escritos donde se enfoca en distintas situaciones de su vida y transmitiendo profundos mensajes. La última producción la tituló “Primer plano” y así la presentó: “Acá les leo un texto nuevo que escribí en mi blog fueundesliz.blogspot.com. Gracias por bancar tanto esta ‘sección’ que se fue armando, me encanta; y gracias x abrirme su corazón y dejarme entrar. Porque eso siento cuando me comentan sobre los textos. Lxs leo y lxs quiero mil posta”.

El video logró más de cien mil reproducciones y amplios comentarios. La rubia agradeció a que la escuchen y consideró que se trata de una linda recompensa que a otras personas les repercuta de buena manera sus creaciones.

“Estoy llorando literal ,me re llego”, “Tengo miedo de volver a enamorarme”, “Basta Naty me rompes el cora en 5”, “Basta Naty me dan ganas de no seguirte por q es siempre lo mismo” y “Algo muy lindo y a la vez con la piel de gallina pelos erizados hasta con un poquito de angustia”, fueron algunos de los comentarios y emojis llorando que se ven en la publicación.

Acá otro de sus escritos, también hablando del amor y desamor, generando todo tipo de respuesta por parte de sus fans.