Natalie Weber confirmó que están en crisis con Mauro Zárate: “Estamos resolviendo”

En medio de los rumores de ruptura, Natalie Weber habló de su relación con Mauro Zárate y admitió que están atravesando una crisis de pareja, pero confirmó que no están separados. La expanelista de Incorrectas visitó el programa de Ángel de Brito y respondió todas las preguntas que le hizo el conductor de LAM.

“No estoy separada”, dijo con seguridad la modelo y reconoció el conflicto de pareja que descubrió la influencer Juariu a partir de las redes. “Lo que pasa que a la distancia todo se hace muy chicloso, todo es más intenso”, explicó Weber sobre las peleas con su marido que está jugando al fútbol en Brasil.

Natalie Weber y Mauro Záratellevan 12 años en pareja.

“Me dejó de seguir y yo pensé que nadie se iba a dar cuenta. Bastante infantil, porque ya estamos grandes para bloquear, pero bueno, qué se le va a hacer...”, expresó Natalie con total sinceridad en vivo.

“En realidad discutimos por varias cosas que estamos enfrentando. No es por celos, ni infidelidad. Estamos atravesando algunos frentes, esperemos que se solucionen, sino me vas a tener acá sentada pronto”, advirtió y negó que exista una tercera en discordia en la pareja.

“Si la hace, la hace bien porque no me entero”, agregó, entre risas respecto a que no ha descubierto alguna infidelidad de parte de su marido.

“Con Mauro discutimos mucho, somos muy pasionales. Siempre las peleas son al extremo y el amor también. A él le gusta estar 24/7 juntos y si no le da inseguridad, es celoso. Yo era re celosa al principio, pero después de todo lo que me paso a mí (en referencia al cáncer de mama que sufrió) veo las cosas de otro lado”, indicó.

“¿Perdonaste alguna infidelidad?”, le preguntó De Brito en relación a uno de los temas del momento, la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi por la China Suárez.

“Hubo un tiempo que estuvimos separados y calculo que habrá hecho lo suyo y está bien, éramos libres”, aclaró. Y se explayó sobre el tema: “Fue en 2016 cuando yo estuve enferma, nos costaba mucho encontrarnos como pareja, discutíamos mucho. Ahí me enteré que estaba embarazada, igual no volvimos”

“Después perdí el bebe y luego me enfermé; ahí estuvimos distanciados, él allá y yo acá”, explicó.