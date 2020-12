Natalie Pérez posó en las redes sociales con un vestido muy escotado

Natalie Pérez sorprendió este fin de semana a sus seguidores al compartir, en sus redes sociales, una foto en donde lució un vestido negro muy sensual y escotado.

Natalie Pérez en redes

Junto a la imagen, la cantante escribió: “Domingo en el calabozo, ayer me porte mal”. La publicación alcanzó en pocas horas más de 122 mil “me gusta” y recibió mensajes como: “Pórtate mal conmigo...te invito mañana a la bomba del tiempo Jajajaja”, “Yo me quiero portar mal con vos”, “Daaaa siempre vas a ser así de hermosa??”, “Calmate no podes ser TAN linda en serio”, “Daaaa siempre vas a ser así de hermosa??”, entre otros.

La joven recientemente lanzó su nueva canción “Detox” que se impuso en las plataformas digitales con cientos de reproducciones de su canción surgida en medio de la pandemia por el coronavirus.

Natalia también divirtió a sus seguidores en su cuenta de Twitter, cuando intento bailar sensualmente pero algunos elementos que quedaron en plano le impidieron “perrear” como la actriz esperaba.

Hace algunas semanas, Pérez participó de “MasterChef Celebrity” (Telefé) en reemplazo de El Polaco que se contagió de coronavirus y tuvo que permanecer aislado. En el certamen de cocina la actriz se lució y muchos fanáticos intentaron que se quedara en el show del canal de las pelotas.