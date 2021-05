Natalie Pérez hablo de la discapacidad de su hermana y realizó un desesperado pedido

A través de su cuenta de Instagram, Natalie Pérez, manifestó su preocupación por la situación de su hermana mayor, Dani, que posee una discapacidad y aun no fue vacunada. Además, se mostró enojada con aquellos que ya la recibieron sin ser parte de los grupos de riesgo: “Voy a decir algo que me molesta un poco. Escuché varias anécdotas de personas que se fueron a vacunar diciendo por ejemplo que eran pacientes de riesgo, como ‘tengo asma’; y van y se vacunan. No tienen asma”, empezó Pérez.

“Y no les piden ningún tipo de certificado cuando llegan al lugar. También hay gente que se hizo pasar como personal de salud, que no le piden certificado, entonces llegan y los vacunan”, continuó la actriz, indignada ante la difícil situación de su hermana y la falta de respuesta del sistema de vacunación nacional: “Mi hermana más grande tiene una discapacidad, es paciente de riesgo y hace un año y medio que no sale de su casa. Para el estado no es prioridad”.

Pérez intenta con su video generar conciencia en la sociedad e invitaba a toda la gente, en especial a los que se vacunan sin corresponderles el turno, “reflexionar al respecto”. Por último, Natalie propuso una mejor distribución de las vacunas, apelando a la consideración de la gente a la hora de anotarse para recibir su dosis contra el coronavirus. “Ojalá podemos acelerar el proceso de vacunación o lograr una mejor distribución de las dosis. Por ejemplo, si te toca el turno y sentís que alguien la puede necesitar más que vos, podés donar ese espacio para otra persona”, concluyó.

Hace unas semanas, Brian Lanzelotta también hacía publico el caso de su hermano que tiene discapacidad y fue internado semanas atrás en el Hospital Fernández tras presentar complicaciones a nivel pulmón. Finalmente, el joven pudo recibir su dosis y el ex Gran Hermano remarcó en una entrevista la importancia de que las personas con alguna discapacidad puedan recibir su dosis.