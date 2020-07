Natalia Oreiro recibió malas noticias en medio de la pandemia a causa del Covid-19

La pandemia de coronavirus ha traído complicaciones laborales para gran parte de la población mundial. El mundo del espectáculo no está exento de esta situación, incluso ha sido uno de los rubros más perjudicados. Y Natalia Oreiro es una de las artistas a la que le ha tocado vivir en carne propia las consecuencias del aislamiento social preventivo y obligatorio: en los últimas horas recibió la mala noticia de que uno de sus proyectos volvió a ser postergado.

“La noche mágica”, la película que la actriz protagoniza junto con Diego Peretti y Pablo Rago, tenía previsto salir a la luz en el mes de abril, pero a causa de la cuarentena y el cierre de todas las salas de cine del país se pasó para julio. Con la esperanza de que la situación mejore pronto, ahora se decidió que el film llegue a la cartelera el 20 de agosto.

Esta no es la primera mala noticia que recibió la uruguaya en los últimos meses. Mientras espera la resolución del trámite de su ciudadanía rusa, donde es una todo una celebridad, la artista se animó a hablar por primera vez de la misofonía, la enfermedad que padece y que no tiene cura. También había manifestado su miedo a perder a sus padres a causa de la pandemia, a quienes no ve hace más de 100 días, ya que viven Uruguay.

La esposa de Ricardo Mollo había explicado en “Cortá por Lozano” que su patología “es como odio al sonido, hay mucha gente que no lo entiende por qué te molesta el chicle. No es psicológico, es neurológico y no tiene cura. El chicle para mi es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología. Yo, por ejemplo, me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle, me pongo auriculares”.

En cuanto a sus miedos por la pandemia, la mamá de Merlín Atahualpa, en diálogo con “Vivo por vos” que “te agarra angustia, incertidumbre, hay mucha información dando vuelta. Al principio era algo que sucedía muy lejos, pero después se fue acercando. En mi caso me da miedo por mis padres, que son mayores de 70 y viven en Uruguay, aunque ellos se están cuidando”.