Triunfa en Argentina, la aman en Rusia, fue “Muñeca Brava” y el año pasado se reinventó con “Re Loca”. Natalia Oreiro es de esas mujeres que mejoran todo lo que tocan y hacen bien todo lo que se proponen. La uruguaya es cantante, actriz, bailarina, comediante y diseñadora, y si se quisiera encarar otra faceta, seguro que lo haría a la perfección.

La cantante compartió con sus seguidores un mágico momento en el bosque, mientras disfrutaba de la naturaleza y respiraba un nuevo aire. Su mensaje iba dedicado en realidad a la constante reinvención del cuerpo, la edad, los gustos y su pasión innata por el baile. “Bailar no tiene edad, no tiene momentos, no tiene condición... porque no se baila con los pies, se baila con el corazón”.

El perfecto "Grand battement" de Natalia.

En la galería puede verse a una feliz y tranquila Natalia, que en medio de los árboles se anima a hacer un “grand battement”, que le sale bastante prolijo para lo relajado de la situación. El hermoso vestido largo con flores solo incrementan la paz que destilan las fotos.

La uruguaya siempre ha sido fan de cualquier actividad que le implique moverse. Hace algunos años practica tela, que le permite mantener la elasticidad que puede apreciarse en la foto. Ama el baile y lo demuestra en cada uno de sus show. En septiembre publicó un video que recorrió las redes, bailando cumbia con un avanzado embarazo. La cantante se mueve sin impedimento a pesar de su enorme panza. “Es viernes y tu cuerpo lo sabe”, escribió en el recuerdo.