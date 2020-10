Natalia Oreiro confiesa su miedo al teatro y sus ganas de convertirse en Mary Poppins

Natalia Oreiro ofreció una entrevista en un vivo de Instagram con su colega Florencia Pena, donde se sintió en suficiente confianza por revelar, después de 27 años, la razón por la que no ha hecho nunca teatro hasta la fecha. La actriz uruguaya ha encantado a los espectadores en telenovelas y series, ha llenado salas de cine e incluso sigue llenando teatros con su música, como en Rusia, donde es considerada la idola numero 1. Pero nunca se la veía personificar un papel en una obra de teatro, experiencia por la que la mayoría de los actores pasan e incluso disfrutan en hacer.

Ante la sugerencia de Pena de un trabajo juntas, “¡Un musical! ¿Vos no tenés ganas de hacer un musical? ¿No te gustaría?”, la cantante se quedó sin palabras. Era obvio que la experiencia no era la causa de su resignación con las presentaciones de teatro. Pero incluso al comenzar a contestar, Oreiro se trabó entera y después de trastabillar un rato declaró: “Le tengo miedo al teatro”.

Sin poder creerlo, Flor le preguntó la razón, a lo que Natalia comenzó a explicar: “Yo digo que le tengo respeto, pero en realidad lo que le tengo es…”, y terminó la frase haciendo un gesto con las manos indicando que se refería a “temor”.

“Hice teatro una sola vez cuando era muy chica y no tuve una gran experiencia con la persona que nos dirigió. Una persona no amorosa y yo me sentí un poco abandonada”, continuó explayando sobre la causa de su mayor miedo profesional. Pero después aclaró: “Pero también es una excusa. Creo que en algún momento estaría bueno. Hay una comedia musical que me gustaría hacer”. Y después reveló que si de teatro se trata, estaría dispuesta a interpretar el papel que ya encarnaron Julie Andrews y Emily Blunt en el reboot del 2018, la inolvidable Mary Poppins. Incluso después, Natalia se animó a sonar y compartió una imagen en sus Stories de cómo se vería encarnando este personaje.

La actriz uso un fotomontaje para mostrar a sus seguidores cómo se vería en el papel de la mágica niñera.

Un musical podría ser la combinación ideal para que Natalia supere el miedo que tiene desde sus inicios profesionales con 16 años. Nunca descarto la posibilidad a causa de todas las sensaciones que le dan las presentaciones en vivo, el conectar con el público: “Esa cosa mágica que sucede de algo que se hace casi todas las noches, pero diferente (...). A mí me gusta mucho el vivo, cuando estás con el público, me gusta sentir la energía del otro”.

Combinar música y actuación podría ser la clave. “Lo que pasa es que cuando canto, yo logro conectarme con la gente. En el teatro, si hago eso, me pierdo. Mi miedo es perderme la letra”. Volviéndose a su colega le pregunto: “¿Nunca soñaste con olvidarte la letra?”. A lo que Flor asintió y le dijo: “Sí, cada vez que estás por estrenar soñás eso. Cuando hago musicales, por ejemplo, pienso que no pusimos la coreografía”. Y después de reflexionar, a modo de conclusión le dijo: “Yo tendría que hacer más cine y vos tendrías que hacer más teatro”.