Natalia Oreiro confesó las razones por las cuales no terminó el secundario

Con una carrera exitosa tanto en la actuación como en el canto, Natalia Oreiro comparte la cuarentena con su familia mientras disfruta de las excelentes críticas de su documental en Netflix “Nasha Natasha”.

En una entrevista con La Nación, la uruguaya habló de sus proyectos y de su vida desde el aislamiento y en referencia a sus comienzos confesó que no terminó el secundario.

La esposa de Ricardo Mollo comentó que dejó de lados las últimas materias que le quedaban para enfocarse en su trabajo: “No lo terminé. Hice el último año del secundario medio libre y me quedaron varias materias porque me vine a Buenos Aires con 16 años. No debería decir esto porque es muy mal ejemplo, pero nunca sentí el peso, esa fue mi realidad”, confesó aceptando la situación y sin avergonzarse.

También Oreiro conversó con Jey Mamonn en su programa “Estelita en casa” (América) y relató sus momentos como Paquitas de Xuxa.

Con el paso de los años y de su reconocimiento, la artista desarrolló una carrera que la llevó a países en los que jamás pensó en triunfar.