Natalia Oreiro besó apasionadamente a Carlos Baute en los Premios Platino

Este domingo, se realizó la VIII edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano donde son galardonadasa las mejores producciones del cine y la TV de España y Latinoamérica. En la fiesta se pudieron disfrutar varios cuadros musicales entre los cuales se destacó uno que fue protagonizado por Natalia Oreiro y Carlos Baute, que se quedó helado cuando la actriz culminó su presentación dándole un apasionado e inesperado beso frente a cámaras.

El cuadro se dio en formato videoclip, con una secuencia grabada con anticipación que servía como prólogo a la presentación en vivo de Oreiro y Baute. Ella, con un vestido rojo de exclusivo diseño de María Gorof; y él con un clásico smoking de saco blanco y pantalón negro, cantaron Quizá, quizá, quizá, según Ciudad Magazine.

Baute y Oreiro en los Premios Platino. (Captura)

La pareja jugó con la seducción a medida que se movían por un escenario decorado como una habitación, hasta que terminaron sentados en un sofá, en el que ella lo besó apasionadamente al finalizar la canción.

Natalia Oreiro y el beso apasionado que le dio a Carlos Baute

“Esto no estaba ensayado. Me ha gustado, me ha gustado. Buenas noches. Gracias por existir a los Premios Platino, que deberían haber existido desde hace muchos más años”, dijo Baute, aun sin caer en lo que había ocurrido con la bella Natalia Oreiro.

Natalia Oreiro y su papel de Evita

Hace poco, Natalia Oreiro concluyó la grabación de a“Santa Evita”, donde trabajó junto a Ernesto Alterio (Moori Koenig), Darío Grandinetti (Juan Domingo Perón), Francesc Orella (Dr. Ara) y Diego Velázquez (Mariano Vázquez), y está basada en la obra homónima de Tomás Eloy Martínez.

Alrededor de siete capítulos, la serie sigue la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó.