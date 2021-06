Nancy Pazos no se quedó callada y se sumó a la lista de los que criticaron a Jorge Rial por levantar TV Nostra

El pasado viernes Jorge Rial se bajó de su programa “TV Nostra” en América y a partir de ese momento las críticas comenzaron a llegar de todos lados por la actitud del conductor.

Marina Calabró, Baby Etchecopar, Estelita Muñoz, Susana Giménez fueron algunos de los mediáticos que se refirieron a la salida de Rial del aire de América.

La última en sumarse a las críticas fue Nancy Pazos que se puso del lado de los ex panelistas que contaron que se enteraron de la decisión del periodista dos horas antes del programa.

“Lo vi de casualidad en las redes. Me dio lástima por la gente que labura con él... Sobre todo porque él mismo contó que se enteraron ahí mismo. Está muy dura la profesión”, dijo la panelista de “Flor de Equipo” (Telefé) a la revista Paparazzi.

Y si bien Pazos está de acuerdo con la decisión tomada por el padre de Morena Rial, cuestionó la forma en que el periodista manejó el tema con los integrantes de su programa: “Su decisión me pareció correcta, si él siente que no lo acompañó la gente, cuestión que lo confirma el rating. Se equivocó. Él tiene más espalda, quizá puede vivir sin trabajar y los que estaban con él no”.

Para finalizar la mediática se mostró preocupada por la actual situación de los comunicadores y dijo: “La profesión está bastardeada, vemos todos los días una precarización absoluta. La verdad que la situación en la que estamos laburando es terrorífica”.