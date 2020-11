Debutó en la pantalla de Telefé el programa “Flor de equipo”, con Florencia Peña como conductora. La exjurado del Bailando estará acompañada por Paulo Kablan, Marcelo Polino, Nancy Pazos, Noelia Antonelli y Jorgelina Aruzzi.

La conductora presentó a sus compañeros y comenzó con el desarrollo del ciclo. Hicieron un repaso de lo mejor de Masterchef Celebrity y estuvieron en el living Iliana Calabró, la última eliminada de la competencia y Vicky Xipolitakis, que sigue en el reality. También hubo un momento dedicado a la cocina con Karina Gao y mucha diversión.

En medio de la charla con la griega, Nancy Pazos sorprendió a todos con una declaración. “Le presté mi novio a Vicky una noche. Y la llave de la habitación se la di yo”, afirmó la periodista. “¿Podemos relatarlo mejor? Porque no se entiende nada...”, pidió Peña y la panelista empezó a dar todos los detalles de la divertida anécdota.

“Todo ocurrió hace unos años, en un hotel de Puerto Madero. Vicky estaba con un grupo de gente en el restaurante del hotel. Yo estaba haciendo un fin de semana romántico con mi pareja. Entonces, mi novio quedó deslumbrado con ella. Yo le dije ‘esperá que te la presento’. Me paré, fui hasta la mesa de ella. Me dijo que quería subir a conocer una habitación. Vicky, ¿fue así? ¿Si o no?”, narró Pazos.

“Sí, es verdad. Era muy chiquita. Tu novio era re buena onda. ¡Un divino! Me hizo subir a la habitación y conocer todo. Me pude sacar unas fotos”, aseguró la griega, que comenzó a reírse con la historia que relató la panelista. “¡La tiró en la cama y se sacó fotos con ella! Ya no es más mi novio. Así que ahora me podés contar.... quédate tranquila.... ¿qué pasó esa noche?”, indagó la periodista.

Xipolitakis le aclaró que él fue muy educado y fue una experiencia agradable. “No pasó nada. Yo tengo muchos códigos”, advirtió. “Se sacó muchas fotos con ella y se las mandaba a los amigos. Siempre es de varón hacer eso de fanfarronear”, acotó Pazos.

La panelista reveló que, después de eso, pegaron muy buena onda con la griega. “Después seguimos la noche todos juntos. Nos fuimos del hotel a otro lugar, ¿te acordás?”, mencionó la integrante de Flor de equipo. “Sí, es verdad, la pasamos muy bien. ¡Que divertido!”, agregó la invitada. “Bueno, no den nombres, no den detalles, ¡por favor!”, remató Peña, que no podía controlar la risa.