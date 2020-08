Nancy Pazos lanzó críticas contra Viviana Canosa

La conductora Viviana Canosa contó que tuvo un cruce con Alberto Fernández vía WhatsApp luego de que el Presidente de la Nación opinara de su desempeño profesional. Luego de ello, la conductora recibió el apoyo de algunos sectores como del feminismo. No obstante, manifestó públicamente que elegía rechazarlos y Nancy Pazos hizo un comentario filoso al respecto.

"Muchas mujeres hacen discursos discriminadores del feminismo, como le pasó a Canosa, que salió a decir que no necesitaba que la defendieran las feministas.A Canosa se le va a correr el velo como a muchas", expresó en diálogo con "Por si las moscas".

Nancy Pazos

"Es cierto que cuando pasa algo así parece que no la apoyamos por estar en contra del aborto. Pero la llamé ofreciéndole apoyo público y me dijo que no quería. Nosotras respetamos su pedido privado y público", continuó firme. Y agregó: "Había muchas cosas que hicieron que fuera difícil que algunos colegas la apoyaran. Viviana pasa fuerte por el filo de la cornisa, porque ella se subió al rumor del amorío con el Presidente".

A su vez opinó que "hizo uso y abuso de una relación preferencial con el Presidente". "Pero el tema pasa porque si ella se sintió amenazada, fin. Es una colega, la amenaza pudo haber o no sido. Estamos discutiendo la ética. Y, éticamente, lo que sucedió es absolutamente repudiable", indicó.

También anunció que “Alberto no es a veces del todo consciente que es Presidente”. Y concluyó: “Él, como amigo de una periodista y hombre común, puede decirle a ella que la estaba pifiando... Pero él es Presidente y obviamente suena de otra manera. Yo creo en este sentido que el off de un presidente no puede existir”.