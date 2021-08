Nancy Pazos fue víctima de un delito minutos antes de salir al aire en Flor de equipo

Este jueves por la mañana, minutos antes de que empezara Flor de equipo, Nancy Pazos fue víctima de un delito. “Muy buenos días, les pedimos disculpas porque estamos con un temita personal: recién le acaban de robar todo a Nancy Pazos, hace cinco minutos acá en Palermo”, informó Florencia Peña al inicio de su programa.

Mientras que Paulo Kablan precisó que el hecho ocurrió a pocas cuadras del estudio, en la intersección de las callas Costa Rica y Carranza, en el barrio de Palermo. “Ella estacionó el auto, y cuando vuelve le habían sacado la cartera, con los documentos, la billetera con el dinero que tenía; pero por suerte no se cruzó con el o los delincuentes, y si se los cruzó no se dio cuenta. Eso te da cierta tranquilidad porque baja el nivel de violencia, pero de todas formas que te abran la puerta, que te saquen todo, es terrible el mal momento”, detalló el especialista en policiales.

Minutos más tarde, Pazos dio su versión de lo ocurrido. “Esto es un hurto, no es un robo, básicamente porque yo a la persona no la vi, pero me sacaron todo. Igual también fue un descuido de mi parte dejar la cartera adentro, pero era un minuto que lo dejé estacionado, y fue en ese ínterin; yo creo que me estaban mirando y aprovecharon”, relató la exesposa de Diego Santilli.

Por otra parte coincidió con Kablan en que los más probable es que haya sido víctima de una nueva modalidad delictiva, en la que los delincuentes utilizan inhibidores de frecuencia para que los autos no queden cerrados y en consecuencia, no se activen las alarmas, para poder sacar los objetos que haya adentro.