Nancy Dupláa pidió por la legalización del aborto y varios usuarios la destrozaron

Uno de los temas de agenda del día de hoy es la legalización del aborto seguro, legal y gratuito; su debate está siempre vigente en el país y son muchas las personas que se proclaman a favor. Entre ellas Nancy Dupláa, una de las más de 500 celebridades que firmaron una carta abierta para pedir que sea ley.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió el texto original del documento y opinó al respecto: “Instamos al oficialismo y a la oposición a acordar la aprobación de la legalización del aborto de manera urgente. #AbortoLegal2020”.

“En la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora. Según las estadísticas oficiales, 39.025 mujeres y niñas ingresaron a hospitales por complicaciones de salud relacionadas con aborto en un solo año. El 16% tenía entre 10 y 19 años, y esta es apenas una fracción del total de personas gestantes afectadas. El aborto inseguro deja muertes y secuela a corto y a largo plazo”, se lee y al final precisan: "Necesitamos que el Estado cuide la salud de mujeres, niñas y adolescentes de la Argentina”.

Captura de pantalla

Con más de 5.000 Me Gusta y miles de comentarios se pueden leer a favor y en contra del pensamiento de la artista. Varios le bajaron el pulgar por su postura en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio en medio de la cuarentena.

“Hay cosas más urgentes hoy en día…”, “Lo urgente es la Pandemia! No jodan!”, “Si tu mami y tu tuvieron la bendición de optar por la vida de sus hijos , ¿por qué apoyar el asesinato de un bebito inocente? Si no lo desean que lo den en adopción, no los maten. Esas madres que han abortado sufren consecuencias psicológicas y físicas terribles. Ayudemoslas a no cometer este crimen” y “Dejen de matar personas! no te alcanza con la pandemia”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios le dejaron a la esposa de Pablo Echarri.