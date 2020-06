Nai Awada bancó a Yanina y apuntó contra Julia Mengolini: “Me tienen podrida las feministas K”

Nai Awada no quiso quedar afuera y se metió de lleno en el enfrentamiento entre Yanina y Lola Latorre con Julia Mengolini y Señorita Bimbo. A través de su cuenta de Twitter, la actriz escribió una serie de mensajes en los que claramente se paró del lado de las Latorre.

Así comenzó: “Me tienen podrida las feministas K que se creen seres superiores y nos tratan de chetitas. Aguante Yanina Latorre. Son infumables!!!!!”. Y siguió: “Julia Mengolini, sos demasiado infumable y agresiva. Típico de kirchnerista . A vos no te representa Mauricio, a mí vos no me representás en absoluto ‘feminista y periodista’”, siguió.

“Qué asco Bimbo hablando así de una nena como Lola. Un ASCO!!!!! Resentidas que son!”, agregó Nai. Y aclaró: “Nunca no la banqué a Yanina. Tuvimos diferencias, pero siempre me cayó bien”.

“¿Saben las ninguneadas que yo me comí por ser sobrina de la Primera Dama (Juliana Awada, pareja del expresidente Mauricio Macri, es su tía) y no ser K como mi papá?”, continuó Naiara.

“Me hace emocionar Lola. La gente no sabe lo difícil que es a veces ser hijo de y que cualquiera diga cosas de uno. Pero todo vuelve”, cerró Awada.