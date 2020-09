Nacha Guevara fue al grano con Fátima Flores y lo dejó claro: no le gustan los imitadores

No le gustaron antes y no le gustan ahora, Nacha Guevara siempre lo ha dicho, los imitadores no le cierran. Por eso no tuvo drama en decírselo en su devolución a Fátima Flores, quien personificó a Carmen Barbieri en la noche del lunes del Cantando 2020.

Debido a una lesión del tobillo hace dos semanas, Barbieri tuvo que dejar de lado su presentación, y en su lugar fue la humorista Fátima Flores quien acompañó a su compañero, Mariano Zito, en la presentación del cuarteto que tenían pendiente. La humorista fue en un total look al estilo de Carmen, con peinado, maquillaje y conjunto incluido. Incluso su interpretación al ritmo de “La Gata”, de Noelia La Gata Martínez, fue un constante guiño a la participante lesionada. Cosecharon la suma de 26 puntos. Al público y a los jurados les encanto… o al menos a casi todos.

Previniendo el clima que se venía, Flores adelantó la palabra, y antes de que Guevara pudiera siquiera comenzar su devolución, tiró: “Nacha, sabés que te quiero y te admiro. Nos admiramos mutuamente. Ella es una mujer de carácter… De carácter podrido”. Pero sin quedarse atrás Nacha contestó inmediatamente: “Tengo lo que en los hombres se llama carácter, y en las mujeres mal carácter”.

“Le voy a hablar a Fátima, donde quiera que esté. El video que subí explica muchas cosas pero tengo un mensaje para Fátima. Ella tiene talento, se ha preparado mucho, emplea mucho tiempo, energía y trabajo en hacer lo que hace. Es muy observadora. Lo que yo le diría, con todo cariño, es: Fátima, ¿por qué no hacés algo propio? Porque vos podés. Hacelo”, comenzó con su devolución la jurado, intentando zafar de una pregunta de Ángel de Brito sobre una incómoda situación similar en el pasado.

Durante el Bailando, fue nota la vez que Guevara criticó duramente a un imitador de Sandro, situación que terminó con un participante llorando.

Siguiendo en personaje, la falsa Carmen le contestó: “Le vamos a pasar el mensaje a Fátima”. Sin dejarse callar, Nacha siguió: “Me encantaría verla haciendo cosas propias. Pensé, por ejemplo, una Niní Marshall, ni más ni menos. Así que, Fátima, es eso nada más. Hacés muy bien lo que hacés, pero algún día quisiera verte haciendo de vos misma, porque podés”.

“Fátima hace a todas, hace a Niní Marshall también. Le voy a escribir a su Instagram, seguro que Fátima va a estar muy contenta”, dijo cerrando el tema la imitadora.

Desde su casa, la verdadera Carmen Barbieri siguió de cerca la performance y a través de su Instagram puso: “Amo a Fátima, Gracias por estar ahí, una estrella, una gran artista”.