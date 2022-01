Murió trágicamente el hermano de un actor de “Doctor Milagro”

“Doctor Milagro” fue una de las apuestas más exitosas de Telefe en el último año. La serie cosechó grandes números de audiencia y se llevó el cariño del público, debido a su conmovedora historia y de sus entrañables personajes.

Uno de ellos era Demir, interpretado por Firat Altunmeşe, quien está viviendo uno de sus peores momentos luego de perder a su hermano en un trágico episodio. Se trata de Ali Murat Altunmeşe, un hombre de 42 años que perdió la vida tras de caer desde el piso 11 donde vivía, por razones desconocidas.

Firat Altunmeşe interpretando a Demir en la exitosa serie.

Hasta el momento las autoridades turcas intentan determinar si este lamentable desenlaces se trató de un accidente o de un suicidio.

“Dejo de seguir a la mayoría de ustedes porque me di cuenta de que no están interesados en mí, sino en lo que sucedió. Esto no tiene nada que ver con el amor o el valor, pero si alguien se siente ofendido, dejé de seguirlo de inmediato”, escribió Firat Altunmeşe en su cuenta de Instagram, antes de alejarse de esta red social debido a la intensa actividad de sus seguidores, quienes lo acosaron para tratar de descifrar lo sucedido.

Doctor Milagro significó un trampolín en la carrera de Firat, sin embargo, el actor priorizó su salud mental y decidió alejarse de la exitosa serie debido a que empezó a sufrir ataques de pánico.

Firat Altunmeşe junto a su hermano Ali Murat Altunmeşe (42).

Estos ataques se debieron a la situación de la pandemia a nivel mundial y al aumento de contagios por el COVID-19, que diezmaron las ganas del intérprete de seguir en la novela.

Recordemos también que el hermano de Firat también era actor e interpretó varias ficciones en su país, como “Ali Baba ve 7 Cüceler”, “Bir Don Juan Öldürmek”, “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı”, aunque no con el éxito que si lo hizo su familiar.