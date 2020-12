Murió Carlín Calvo a los 67 años

Siempre fue uno de los favoritos de los argentinos y se volvió inmortal con su papel en el ciclo televisivo más famoso de los últimos 25 años de la pantalla argentina. Carlos Andrés Calvo, el querido “Carlín”, falleció a los 67 años a causa de las consecuencias de los dos ACV que sufrió hace varios años.

A pesar de siempre recibir un reconocimiento inquebrantable por parte del público argentino, el actor ya se encontraba hace diez años inactivo por su delicada salud. Necesitaba de ayuda las 24 horas del día solo para movilizarse y poder atender necesidades básicas. El 23 de noviembre había sido internado en un centro de alta complejidad del barrio porteño de Parque Patricios por una infección tras la mala colocación de una sonda vesical.

Fue en 1999, cuando el éxito lo rodeaba, que sufrió el primer ataque cerebrovascular. Pero el incidente, aunque alarmante, no le impidió seguir creciendo y encantando al público. “Siempre me gustó que me quisieran. Si me quedaba en mi angustia del accidente me hubiera ido cayendo. Y la gente quiere que generes hechos, malos o buenos, pero que no te quedes en el lamento de lo que te pasó porque no seguís creciendo”, dijo en una entrevista de 2005 para La Nación.

Pero en 2010 las alarmas volvían a sonar y el actor sufrió un segundo ACV minutos antes de salir a escena con la obra “Taxi” en Mar del Plata. Después de ser ingresado, a pesar del respirador artificial y otros cuidados intensivos, el actor parecía evolucionar a grandes escalas.

Pero este segundo ataque si le dejó mella y nunca pudo retomar vida normal. Problemas motrices y dificultad para hablar eran de las peores consecuencias, y las que más lo alejaron de la actuación, la pasión de su vida. Solo se lo vio una vez más, cuando participó en la obra Leonas, hace 5 años. Trabajando junto a Carmen Barbieri, Nazarena Vélez, Daniel Aráoz y José María Muscari, Calvo logró pisar por una última vez el escenario.

Junto a su hijo Facundo, en la celebración de su cumpleaños.

Con Abril, en un posteo que hizo su mujer.

En los años posteriores su salud fue empeorando y de su estado solo se sabía por las fotos que su familia posteaba. “Facundo está más presente porque vivió estando él sano, pudo vivir con su papá un montón de cosas (...). Cada vez que nos ve se le nota que tiene una alegría enorme, y hay un vínculo grande entre Facundo y su papá, lo hace reír, le cuenta cosas, le hace muy bien”, contó Carina Galluci sobre la relación de “Carlín” con su hijo. Cerca de su mujer y sus hijos, Facundo y Abril, el actor vivió sus últimos momentos acompañado de quienes lo amaban, más allá de su carrera y papeles.