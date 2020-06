¡Mucha onda! Gabo Usandivaras mostró su bigote y confirmó que no tiene coronavirus

En medio de la cuarentena y en comunicación con “La Jaula de la Moda” (Magazine) Gabo Usandivaras comenzó hablando del susto que pasó cuando se enteró de los casos de coronavirus en el programa “El Precio Justo” (Telefé) ya que él había sido de la partida de los invitados del viernes 12 y el sábado 13 al ciclo que conduce Lizy Tagliani.

Finalmente el amigo de Flor de la V confirmó que luego del hisopado le confirmaron que el resultado fue negativo para COVID 19, por lo que hoy, y más que nunca, decidió quedarse en su casa a cumplir la cuarentena y cuidar su salud.

Con un estilo único y particular, el ex bailarín de “Showmatch” contó Horacio Cabak el porqué de su bigote y en qué se inspiró a la hora de sumarlo a su look. Gabo agradeció que el conductor lo comparara con Salvador Dalí y no a Camilo Echeverry, el yerno de Ricardo Montaner.

“ Me tienen harto con Camilo. ¡Lo queremos! Pero Dalí me gusta, así que gracias”, exclamó el bailarín.

Luego dijo: “Mi ex era de dejarse un poquito el bigote, me encantaba. Todo el tiempo se lo cambiaba, y yo le pedía que se lo dejara. Hasta que un día me dijo ‘¿por qué no te lo hacés vos?’”, contó y agregó: “ No me lo imaginaba en mí, en mis rasgos. Pero me lo dejé crecer para los Premios Estrella de Mar, me parecía un detalle dandy para sumar y me copó”.

Sobre cómo lo mantiene Gabo dijo: “Le pongo cera. Lo estirás, le hacés un rulo y queda firme, se la banca. Aunque no es apto para barbijo”, concluyó entre risas.