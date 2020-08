Morla habló sobre la salud de Maradona y disparó contra Claudia: “Diego está pidiendo lo que le afanaron”

Un fallo de la cámara penal económica revocó el sobreseimiento en una causa que Diego Maradona le había iniciado a Claudia Villafañe por evasión tributaria, y ordenó profundizar las investigaciones sobre la madre de Dalma y Gianinna.

Esa sentencia fue celebrada por el Diez, quien a través de su abogado hizo saber la reacción de su exesposa.

“No sé quién llamó a quién, pero me acaba de llamar Diego, me contó y me pidió que lo haga público. Me dijo que la llamó, que le dijo que le devuelva las cosas, que ya estaba harto. Que cuando se moría, ella compraba departamentos. Además, hablaron temas puntuales de la serie, no sé qué le dijo a Claudia, pero a mí me dijo que lo de ella ya lo filmó”, afirmó esta tarde Matías Morla en Intrusos.

Y continuó: “Según Diego, él terminó enojado. ¿Encima ella terminaría enojada por el fallo? Que se enoje con el contador que le hizo blanquear esto, que no le sirvió para nada y encima tuvo que pagar un 10 por ciento. ¿Qué tiene que ver Maradona? Tampoco que Claudia se enoje con Fernando Burlando porque es el único que está haciendo todo bien”.

Luego, Morla enfatizó la buena salud fisica y psquíquica que tendría Maradona en la actualidad: “Diego está impecable, se puede hablar, razona. Ayer le dijo un montón de cosas a Claudia que una persona que no está en sus cabales no las puede decir. Analiza, tiene logicidad. Maradona está pidiendo lo que le afanaron, no está pidiendo que le devuelvan la Torre Eiffel de París. Está pidiendo lo que es de él. ¿Quién pone en duda estas cosas?”.

Al final, Damián Rojo le preguntó: “¿En la miniserie se va a ver cómo se inició Diego en el mundo de las drogas y se va a hablar del padre de Claudia?”. Ahí, Matías Morla reveló: “Eso fue ayer el objeto de la discusión entre Diego Maradona y Claudia Villafañe. No puedo contar cosas puntuales porque tengo secreto de confidencialidad”.