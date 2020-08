Moria Casán se cruzó feo con Nacha Guevara en el “Cantando 2020”: “Yo te puedo dar clases a vos”

La semana en el “Cantando 2020” abrió con la esperada actuación de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta interpretando “Fuera”, uno de los más grandes éxitos de Karina La Princesita. Por ser la cumbia la especialidad de los concursantes había grandes expectativas, pero el show se lo robaron Moria Casán y Nacha Guevara con una sorpresiva pelea en la que terminaron ventilando viejos rencores de cuando trabajaban juntas.

Todo comenzó con la devolución de la One, que reclamó por las devoluciones de su ¿amiga? y Pepe Cibrián: “Cuando Pepe coincide con la señora y Nacha no coincide ni con el sonido, ni con la mesa de plástico, yo me olvido. Me torra la cosa muy académica. No tengo ganas a esta hora de la masterclass”, dijo.

Lejos de quedarse callada, Nacha tomó el micrófono y respondió con una filosa frase: “Para la masterclass hay que saber”. De ahí se armó un picante ida y vuelta en el que la diva ortomolecular recordó la obra de teatro que venían compartiendo en la calle Corrientes, “La gran depresión” y le reclamó la salida de Corina Fiorillo, la directora original de la pieza, que fue reemplazada en ese lugar por la propia Nacha.

Moria:- Claro, hay que saber. Lo que pasa es que hay diferentes modo de dar una masterclass. Algunos son más aburridos, otros son más académicos y a esta hora me parece que a la masterclass hay que hacerla un poco más dinámica. Porque yo me torro, pero yo no soy el público, mi amor. Y las clases te las puedo dar yo porque debuté desnuda en un escenario y en una parte de “La gran depresión” que no sabías que hacer te dije yo lo que tenías que hacer, que era dormir mientras yo hablaba. Así que como directora soy excelente.

Nacha:- Esto es un disparate. (Risas)

M:- No sabía qué hacer mientras yo hacía un bocadillo en la última obra y me decía ‘¿qué hago?’. No le gustaba lo que decía la directora y le dije que duerma. Y durmió.

N:- Si no hubiera sido por ella en mi vida y en mi carrera yo no sería una actriz.

M:- Ni una actriz, ni una directora estupenda que yo no la elegí. Besos a Corina.