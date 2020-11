Moria Casán ni lo piensa y vuelve a nadar al desnudo en su pileta

No es la primera vez que lo hace, ni será la última. Moria Casán quiso descansar de los pleitos del Cantando 2020 y comenzó a disfrutar de su mansión en Parque Leloir con un relajante chapuzón a su pileta. Pero como es su casa, y también porque nunca nadie le dice qué hacer, la diva decidió dejar el traje de baño guardado y reposar en un inflable sin absolutamente nada. La foto no faltó e incluso la vedette la subió sin lastima a sus redes.

Sobre el flotador naranja, La One disfrutaba tomando sol para conseguir un bronceado sin manchas. “No pensar”, escribió junto a la postal dónde se la veía con una gorra y lentes de sol. Pero estos eran los accesorios que más tapaban, porque en el centro de la foto puede verse uno de los pezones de la jurado del Cantando.

La foto que Instagram terminó eliminando.

Estratégicamente, Moria eliminó las posibilidades de comentarios, para evitar críticas en la postal que había elegido para describir su momento zen. A pesar de que la foto duró un par de horas, finalmente Instagram se la censuró, siguiendo su política de no permitir ciertas partes de la mujer (los pezones), regla que ha sido criticada muchas veces por referentes y famosas del feminismo. En el mismo plano, ayer Nico Riera publicó una foto totalmente desnudo que le sacó su novia. El actor incluso escribió en provocación a la red social que la dejaría “hasta que Instagram me censure”. Además de que no ha sido eliminada, la foto ya consiguió más de 107 mil likes.

La foto de Nico Riera en donde se le ve todo.

Esta no es la primera vez que Moria Casán elige nadar sin nada encima. La misma situación se había dado en enero de 2019 y también a fines del año pasado, cuando estuvo en lujoso hotel de la República Oriental del Uruguay. “En traje de Eva sin Adán a la vista”, escribió en la foto que subió. Semanas después trascendió que estaba en pareja con Humberto Poidomani.