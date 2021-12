Moria Casán llamó ‘oxigenada’ a Susana Giménez: “Nunca fuimos amigas”

La supuesta rivalidad entre Susana Giménez y Moria Casán no tiene fin, más allá de que las mediáticas negaron en varias ocasiones ser rivales.

Ahora todo cambió cuando Susana Giménez dijo que Moria Casán es opinóloga y ella no durante una entrevista en su regreso a Argentina.

Consultada por “Intrusos” (América), la One no tuvo problema en responderle a la conductora por sus dichos. “Susana Giménez habló de vos acá en Argentina”, le dijo Rodrigo Lussich y Moria consultó: “¿Mal o bien? Ah, Argenzuela, oxigenada, ArgenSu que vive en Punta Argen”.

“Marcó una diferencia, dice que vos sos opinóloga y ella no”, siguió diciendo el periodista y la mediático lanzó: “No soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes que cada vez que bajo de un avión me preguntan cosas. Mamita, Argenzuela oxigenada un besito”.

También, la madre de Sofía Gala no dudó en aclarar que con la rubia nunca fueron amigas: “Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo. Yo no tengo amigas mujeres, salvo dos o tres y en el ambiente pocas”.