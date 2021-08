Moria Casán le respondió filosa a la ex de Sergio Denis tras asegurar que la diva le ofreció “ser prostituta”

Verónica Monti, la última novia de Sergio Denis, fue noticia en los últimos días luego de que se conoció que intentó robar un par de botas de una conocida marca y admitió que es “cleptómana”. Además, la mujer aseguró que Moria Casán le ofreció ser prostituta para no quedar en la calle y lo hizo a través de su representante.

En una entrevista con Nosotros a la Mañana (Eltrece), Monti comentó su dura situación, ya que hace tiempo está sin trabajo, y aclaró que Moria Casán nunca la ayudó y deslizó que le ofreció techo y comida a cambio de un techo.

“Quiero aclarar que Moria Casán a mí no me ayudó. Me hizo una propuesta totalmente descabellada, que no tiene nada que ver conmigo, y esas noches las pasé en el Obelisco. La ayuda conllevaba a que haga cosas que no iba a hacer”, lanzó Monti y dejó helados al Pollo Álvarez y a Carlos Monti.

El conductor le pidió que sea un poco más precisa y Verónica comentó: “Lo que hace Moria, lo sabe todo el mundo”. Y ejemplificó: “‘Te doy un techo, pero vos tenés que estar, dos o tres veces a la semana, con este tipo. De 105 años, rico’”.

“¿Vos estás diciendo que Moria te dijo ‘yo te doy un techo y vos tenés que prostituirte’?”, preguntó Carlos Monti y pidió disculpas por la hora. Y fue ahí que explicó que fue el representante de la diva, Maxi Cardaci, quien le hizo la propuesta que venía de parte de la artista.

Tras la repercusión del tema, Sol Pérez reprodujo un audio de Moria al aire. “Jajaja. Estoy haciendo cinta, me acaba de avisar mi hija, que en el único día que no filma, prendió la televisión cuando me acusaban de prostitución”, dijo la arista.

“Es hermoso. Qué gracioso. “Ésta (por Verónica Monti) además de cleptómana, es mitómana. ¡Por favor! ¡Qué loca! Y claro, ¿de quién se va a colgar? De mí. Sin comentarios. ‘No comments’, diría el Coco Basile”, cerró irónica Moria Casán.