Moria Casán le dio una filosa respuesta a los dichos de Susana Giménez en Uruguay

Esta semana, Susana Giménez sorprendió a los argentinos al comentar los beneficios de haberse convertido en ciudadana uruguaya durante una entrevista en el America Business Forum.

Varios programas argentinos comentaron las respuestas de a rubia e “Intrusos” (América) hoy se refirió a las explosivas declaraciones de Moria Casán que no dudó en opinar sobre Susana.

La One, sin filtro comentó: “A los argentinos nos va mal porque somos jodidos, estigmatizamos, no nos gusta que al otro le vaya bien. Pero nunca tuve ganas de irme a vivir afuera, este país es maravilloso y hay que disfrutarlo”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Yo voy a apostar por el país siempre trabajando y no quejándome. Si no me gusta, me rajo. Yo siempre construí todo acá”, enfatizó la morocha en diálogo con Infobae.

Luego se refirió a la presión impositiva de la que “escapó” Susana y Casán cerró diciendo: “Yo pago mis impuestos, nunca recibí un peso del Estado”.