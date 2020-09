Moria Casán disparó sin filtros contra Solita Silveyra

Solita Silveyra confesó en “Almorzando con Mirtha Legrand” que fue “difícil” trabajar con Moria Casán y Nacha Guevara en el “Bailando”, cuando las tres eran jurado en 2017. Cuando la One escuchó a la actual conductora de “Mujeres”, se volcó a Twitter y le dio duro.

Moria fue fiel a su estilo y sin filtros escribió: “Que densa Solicienta, tan buenita como una araña pollo de campo. Soltá y colgate de las pussies del programa coral que produce La Flia, que raro que de la única que se habló por lo ´buenita' fué de vos? parecés un tango. Olvidate de los que te hicieron pasar mal, chan chan”.

E indicó: “Me invitaron, ¿voy a ir cuando estés? ¿o cuando no estés? voy a dejar pasar un tiempo, así descubren tus estrategias de guerra. No Ling Yu Tanguerrilerita de forrándula, farándula #aguante compañera carajo mierda”.

Como era de esperarse, los tuits de Casán despertaron la furia de los fans de Solita y el halago de sus propios seguidores. “Sos insoportable”, “¿eh, en qué idioma hablás?” mientras que otros se rieron con ella: “Sos lo más Mo, me hiciste el día”, “te amo Moria”, “solicienta, me muero”.