Moria Casán confesó una desagradable característica de Ricky Martin cuando visitó el Bailando por un Sueño

Hace algunos años atrás, Marcelo Tinelli invitaba a figuras internacionales a la pista de su programa éxito “Bailando por un Sueño”. En una oportunidad Ricky Martín fue en invitado de lujo y todos recuerdan el paso del boricua por la pista del Trece.

En 2020 y debido a la pandemia del coronavirus la productora LaFlia decidió adaptar el formato de su programa y lanzó al aire el “Cantando por un Sueño” sujeto a los protocolos sanitarios.

Esta semana Moria Casán, integrando el jurado del programa y en una devolución a Floppy Tesouro, recordó el paso del boricua por Argentina y recordó un detalle del cantante internacional que jamás pudo olvidar.

“Cuando Ricky Martin vino al Bailando yo lo primero que dije fue ‘a este pibe hay que darle vitaminas’. Tenía puesta una remerita negra...”, arrancó diciendo la madre de Sofía Gala y agregó: “… y parecía que le faltaba aseo”.

Ante semejante afirmación, Ángel De Brito la interrumpió y dijo: “No... Estaba limpito”, le dijo el conductor a lo que Moria volvió a contestar: “No, no, no, no... El aspecto no era de limpito”.

Y para terminar de liquidarlo, Nacha Guevara sumó: “Además, re antipático”.