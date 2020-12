Moria Casán a puros dardos en el Cantando 2020: el llanto de Melina de Piano y pelea con otro jurado

En la misma noche de la sorpresiva eliminación de Charlotte Caniggia, Moria Casán tomó protagonismo por lanzar críticas a una participante, que resultó en un cruce con uno de los otros jurados. Se presentaban Pablo Ruíz con Melina de Piano cuando La One le dijo a la partenaire: “Con tu voz demasiado aguda, lejos de acompañarlo, lo cortaste”.

“Es mi voz aguda”, le contestó la joven. “Mamita, no me rebotes todo lo que te digo”, le dijo Moria. Y cuando quiso replicar de nuevo, la jurado estalló de furia: “A ver, ¿qué tengo? Para mí desafinaste. Si te molesta, mamita quejate con Tinelli que me contrata. No me gustó tu actuación, pero sí la de Pablo. Como la figura es él y vos sos la acompañante suplente de uno y de otros, la devolución se la doy a él”.

Después continuó dirigiéndose a los conductores: “Siempre tiene un complejo esta piba. Siempre llora, siempre dice ‘¿por qué conmigo?’. A mí no me pasa nada con vos porque ni te registro. No me gusta lo que hacés porque me parece que te salta la solista. Vos no me gustaste”. Cuando Melina estaba por llorar frente a las palabras, Moria le dijo tajante: “¡Siempre llora, es pesada esta piba!”. Y con la voz cortada, Melina contestó para cerrar: “No me victimizo, soy sensible”.

Fue entonces cuando Nacha Guevara la cruzó, después de que la llamara “Nachopra”, le pregunto “que tomó” esa mañana. Y frente a los ladridos de Moria, Nacha fue tajante y le dijo: “Es un humor pasado de moda. Vos sos pasada de moda Moria”.

Antes de la decisión sobre la eliminación, Ángel de Brito se refirió al momento, cuando Casán saltó de nuevo con fuertes palabras: “Para mi ella es una impostora”. Ahí vino un nuevo estallido de la jurado: “Es mala persona, dando clases de cómo ser buena persona. (…) Hacé clases para no maltratar gente. Sos muy oscura y resentida”, dijo entonces La One. “Qué triste que es envejecer así. No quiero decir lo que estoy pensando”, le respondió Nacha, antes de dar una última estocada a su rival. “Tengo la alegría que después de esto no la voy a ver nunca más”.