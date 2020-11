“Veo que me lo preguntan siempre… Nunca sabemos las vueltas de la vida y no sabría decir el día de mañana… Pero hoy me gustan los hombres y elijo salir con hombres”, dijo en su respuesta Morena Rial cuando fue consultada a través de sus redes por la posibilidad de cambiarse de bando.

La joven hizo una revelación inédita para el futuro.

La mediática se prestó para un picante juego de “preguntas y respuestas” con sus seguidores. Abierta a cualquier tipo de cuestionamiento, la joven aclaró que no es imposible la de tener una relación, o al menos un romance, con una mujer.

En el último tiempo se la ha relacionado con varios jóvenes que aparecen presentarse a su puerta. Desde su separación definitiva de Facundo Ambrosioni, padre de su único hijo Francesco Benicio, More no ha presentado nuevamente una pareja oficial. Pero ha quedado más que claro por sus redes que se encuentra disfrutando a full de su soltería y nueva vida sin ningún tipo de ataduras. Las sensuales fotos de primer plano de su delantera e incluso el desnudo al que se animó, son solo la prueba de que busca diversión, pero nada serio en este momento.

Morena también inició por sus redes una campaña para que la llamen a participar al Cantando 2020. Anteriormente, la joven a demostrado su deseo de querer ser parte del programa de LaFlia, producido por Marcelo Tinelli. Bajo el hashtag #Morealcantando, la mediática le pidió a sus seguidores el apoyo para cumplir su sueño de 2020.