Morena Rial está indignada por el llanto de Gladys ‘La Bomba’ tucumana: “Es una puesta en escena”

Hace algunos días se conoció la noticia de la denuncia de Morena Rial contra la cantante Gladys La Bomba tucumana. El motivo que llevó a la hija de Jorge Rial a acudir a la Justicia fueron los comentarios de la participante del Cantando sobre su persona y en tono discriminatorio.

El abogado de la joven Alejandro Cipolla redobló la apuesta y anunció que demandará penalmente a la cantante.

Enterada de la denuncia la madre de Tyago Griffo lloró por la situación y se mostró arrepentida por sus dichos sobre Morena Rial en 2019, el letrado consideró que se trataba de una puesta en escena y agregó: “vamos a denunciar a La Bomba por discriminación, no conseguimos su dirección pero la vamos a notificar a través de su domicilio laboral que es la productora La Flia”.

La Bomba comentó lo sucedido y dijo: “¿Cómo podría ir yo al programa del padre y hablar así? Entonces, ¿por qué no reaccionó su papá si fue algo malo lo que dije? Cómo se pueden imaginar que yo me voy a sentar en un programa a agredirla, yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía”, dijo la tucumana en su defensa y por todo lo sucedido el año anterior.

La cantante intentó pedir disculpas pero la influencer no las aceptó. Finalmente su abogado comentó: “Hay dos tipos de reparaciones por la Justicia, con una pena, o resarcimiento económico a través de multa. Morena, como cualquier persona a la que le podría suceder esto, se sintió lastimada y quiere una reparación”, concluyó Alejandro Cipolla.