Morena Rial cargó duro contra su madre adoptiva: “Brilla por su ausencia hace 10 años”

De Silvia D’Auro, ex esposa de Jorge Rial y madre adoptiva de Morena y Rocío nada se sabe en las redes sociales y tampoco da notas en los medios desde hace tiempo. El peso de su desaparición lo llevaron las hijas del conductor por mucho tiempo y en medio de un pregunta-respuesta, la cantante se animó a responder una incómoda pregunta de un seguidor.

More Rial y su hijo. gentileza

“Silvia, tu mamá adoptiva, ¿nunca quiso conocer a Fran?”, quiso saber el seguidor de la mediática y su respuesta fue tajante. “No, ella brilla por su ausencia hace 10 años ya”, comenzó indignada en su mensaje, que tenía una foto de su hijo Francesco Benicio de fondo, fruto de su ex relación con el deportista cordobés Facundo Ambrosioni, según Exitoina.

Además, en otras líneas, More continuó con ánimos de superación: “Estamos muy bien sin ella, con gente que nos ama y nos da más cariño del que pudo habernos dado”.

Morena Rial respondió la pregunta de un seguidor de Instagram. gentileza

Cabe recordar que D’auro protagonizó una escandalosa separación en el 2012 con el conductor de Intrusos (América) y denunció haber sufrido violencia de género. “Nos equivocamos los dos, pero mi vida cambio como de la noche a la mañana, ahora soy muy feliz”, había indicado en una entrevista e incluso aseguró. “Yo hacía mucho por la familia. Mi vida giraba en torno a él y mis hijas Morena y Rocío. No me arrepiento de nada”.

Desde su separación del conductor de Intrusos (América) en 2011, D’Auro optó por un perfil polémico, yendo desde fuertes acusaciones contra su ex, a quien lo acusó de recibir “sobres” por parte de funcionarios públicos en diálogo con la revista Noticias en 2013, hecho que luego derivó en un duro conflicto judicial.

Detallar que desde el momento que desapareció su madre, Morena inició su carrera musical, anunció su embarazo, reveló el nombre del bebé, fue madre, se sometió a un costoso tratamiento y se separó de su ex pareja y padre de su hijo. Silvia no estuvo presente, al menos no se apersonó, en todos esos momentos importantes de su hija y si bien al comienzo les dolió, desde hace un tiempo Morena aclara que prefiere “no estar con gente mala”, en referencia a D’Auro.