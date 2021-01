More Rial habló con “Intrusos” ante la ausencia de su papá y le preguntaron si está de novia

Este miércoles, More Rial aprovechó la ausencia de su papá en “Intrusos” para presentarse en el programa y revelar aspectos de su vida personal.

Es importante destacar que la hija de Jorge Rial nunca fue mencionada en el ciclo de América respecto a sus conflictos personales con él, e incluso cuando vivió el fuerte momento de la separación con Facundo Ambrosioni, el cordobés con quien tuvo a Francesco y a quien denunció por violencia de género, tampoco.

De hecho, las únicas veces que More Rial se apersonó en el programa que lidera el periodista desde hace más de 20 años en la televisión, fueron cuando era niña e iba al estudio, y su padre solo la mencionó a modo de noticia cuando dio a luz a su bebé en marzo de 2019.

Incluso, la última vez que fue mencionada en el ciclo, la hija de Rial había sido involucrada en un caso de maltrato, cuando Gladys “La Bomba” Tucumana enumeró la lista de insultos que le dedicaban los haters en las redes sociales y los mensajes que la lastimaban, y entre ellos había dicho que “le decían que era la madre de Morena”, con un dejo despectivo. Este hecho se viralizó y fue muy comentado tanto en los medios como en las redes.

Es por estos motivos que la aparición de Morena Rial en la emisión de Intrusos de este miércoles sorprendió. En la entrevista que brindó desde un móvil, la joven contó cómo se preparó para su debut como actriz en Villa Carlos Paz, la ciudad cordobesa que es considerada uno de los puntos turísticos más fuertes.

La mentirita se titula la comedia de la que forma parte More, junto a Iliana Calabró, Fredy Villarreal, Rodrigo Noya, René Bertrand y Laura Bruni.

“Estoy todo el día con mi hijo hasta que voy al teatro”, confesó Morena en diálogo con Adrián Pallares y el resto del equipo, y contó detalles de cómo se lleva con el elenco, cómo maneja la letra del guion y los “bloopers” en su primera temporada teatral.

“Siempre hay alguna palabra que nos hace reir, Fredy y René son muy graciosos, ambos me dan el pie y es complicado, pero bueno”, lanzó la cantante con humor.

Al ser consultada por el amor, Morena aclaró que esta sola, que está bien y que no está buscando ni necesita a nadie por el momento. “Con Facu también me llevo muy bien, así que estamos todos bien”, indicó la hija del conductor de América sobre el vínculo que mantiene con su ex.