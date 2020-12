More Rial: sugestivos escotes y jueguitos con un piercing en la lengua

Morena Rial está en Córdoba compromisos laborales y a la vez, aprovechó el viaje para descansar, reencontrarse con amigas y visitar a Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo. Como el verano en las sierras ya se hace sentir, la mediática se puso su bikini negra con tachas y levantó la temperatura de Instagram.

En varios videitos, la hija de Jorge Rial mostró su pronunciado escote y lució su pronunciado escote y su nueva adquisición, un piercing en la lengua. Una joven desafiante, escribió como epígrafes de las publicidades: “Si me dices que si, sé que valdrá la pena”, “Por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar” y “La vida da mil vueltas, yo te lo avise”.

Las últimas semanas fueron delicadas para Morena porque nuevamente se peleó su papá. Todo indicaría que la mamá de Francesco se cansó de ver cómo Jorge ha cambiado desde que está en pareja con Romina Pereiro.

“Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus nenas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo recibir rechazo de tu propia familia y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra. Después me tratan de psiquiátrica y no da”, reveló en una entrevista Morena.

A lo que le sumó una fuertísima indirecta en las historias de Instagram: “Sonríe bonita, que se necesita mucha locura para aguantar tanta mierda”.