More Rial aclara si comenzó una relación con un admirador

Morena Rial está más que activa en las redes, mostrando una versión femme fatale y compartiendo fotos muy reveladoras con primeros planos de su delantera. Suenan entre sus fans los rumores de constantes noviazgos o posibles relaciones con distintos candidatos. Hace muy poco parecía que se venia una reconciliación con su ex, Martín Casar, pero antes de que el rumor tomara relevancia, ella se encargó de publicar un contundente mensaje en sus historias pidiendo conocer a alguno “que haya terminado su etapa de imbécil”.

A pesar de estar disfrutando su soltería, More no deja de lado los comentarios y es así como se hizo famoso un joven que le dejó un piropo muy original en su red. “Ni con 50 palitos de la selva se me cae tanto la baba como cuando te veo, bebé”, puso descaradamente Lucas Canoso hace tres meses, volviéndose viral. Incluso después volvió a rematar con otro que decía: “Bebé, estás más fuerte que patada de allanamiento”.

Por eso, cuando la mediática dio la posibilidad de un preguntas y respuestas abierto por sus Stories, no tuvo problema en contestar ante un seguidor que le pregunto por su relación con Canosa, alegando que “hacen hermosa pareja”.

La foto juntos se ve divina y ella incluso lo llamó “el uno” y “mi bebe”, pero el joven fue mandado rapidamente mandado a la friendzone: