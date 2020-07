Mónica Gutiérrez vs Romina Malaspina: “¿Creen que su fama es por dar una noticia o por su forma de vestir?”

Hace algunos días que Romina Malaspina alcanzó un grado de popularidad que antes no tenía. Es que la joven estuvo en el centro de la polémica al ir a conducir el noticiero de Canal 26 con un top que dejó ver parte de su cuerpo. A pesar de que recibió muchas críticas, la ex Gran Hermano aseguró que ella tiene el derecho de vestirse como quiere, y admitió también que no se había dado cuenta de que la prenda se iba a transparentar tanto con las luces del estudio.

Esta semana, la periodista Mónica Gutiérrez se refirió a las mujeres que ocupan un espacio en la tele y opinó del caso de Malaspina. “Las chicas jóvenes han hecho de su reivindicación la paridad, adhiero totalmente a eso, lo que no me parece es que para tener un lugar en la tele te tengas que acortar la falda, no niña, es la peor de las trampas. Pero a lo mejor te da el lugar a vos, pero te lo traba a las que vienen atrás. El avance de la mujer no es subiéndose la falda, mostrando el escote. Si estás en un noticiero concentrate en eso y meté la piña por ahí”, expresó en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

“¿Ustedes creen que la súbita fama de Malaspina es porque dio una noticia trascendente o porque estaba vestida de una determinada manera? ¿Por qué creen que subió el rating en esa señal? Porque para mucha gente está bueno mirar a la chica, te levanta la pantalla, te la calienta. Todas tenemos derecho a vestirnos como queramos, pero el feminismo no es esto. Porque por cada chica que aparece así, quedan 100 atrás que se quemaron las pestañas estudiando, o se pasan horas en un móvil”, expresó.

Además, la conductora consideró: “Estamos hablando de la reivindicación del género. No creo que eso le sirva a la causa feminista, eso de vestirme como quiero”.