Mónica Farro contó detalles de la causa judicial que tiene contra Sol Pérez

Encerrada en su departamento, Mónica Farró se recupera de la operación de juanetes que se realizó hace pocas semana y además para evitar contagiarse de coronavirus.

Junto a su esposo Leandro, la rubia se refirió a sus proyectos futuros pero además comentó lo que le cuesta permanecer encerrada en su departamento: “Cuando sos muy activo la cabeza trabaja mucho, tengo mis altibajos. Estoy en un momento en el que estoy peleada con el mundo. Estoy un poco queriendo salir de esta situación mía para poder moverme y ser independiente. Hoy estoy totalmente pendiente de mi marido, que me ayude, me lleve, me traiga”, comentó la vedete.

Sin tener certezas de que se arme la temporada de verano en La Feliz, la rubia se refirió al escándalo que vivió con Sol Pérez en enero en la costa y la causa en la Justicia que le inició a la ex chica del tiempo.

Con la Justicia sin actividad Farro espera que todo se active para que, junto a su abogado Ignacio Trimarco, puedan darle un cierre a la situación conflictiva con Pérez: “Hace un par de semanas se acercaron a mi abogado a tratar de resolver sin llegar a un juicio. Hubo dos o tres reuniones”, comentó y agregó: “Cuando mi abogado llegue de Miami se va a definir si vamos a juicio o si aceptamos lo que nos proponen. Es bueno que se hayan acercado ellos. Se ve que quieren resolver o entienden que la culpa fue del otro lado. Esto sigue hasta el final. No tengo apuro, hasta el final va a ir porque tengo todas las de ganar. Cuando uno sale a difamar en un lugar tan público, en un horario central, y sin pruebas, sin porqué, sin nada y daña tu honor, eso hay que pagarlo” dijo Farro.

Sin trabajo como tantas otras figuras, Mónica no tiene en mente realizar un show virtual, sino que sigue esperando su gran oportunidad en televisión: “En los últimos años he ido a trabajar por lo económico, más allá de que el proyecto me tenía que gustar mucho. Si lo económico no me servía no iba, porque yo vivo de la plata que gano, no del aire”, comentó.

“A mi me encantaría hacer televisión. Tengo ganas de tener mi programa. Me gustaría también ser parte de un programa. A veces te desmoralizás porque hablás con tanta gente que te dice ‘hablamos el mes que viene’ y pasan cuatro meses y todo queda en la nada. La gente está muy mentirosa. No ven lo artístico sino las conveniencias o a los que no les pagan. Yo podría sentarme en muchos programas y no cobrar, pero la verdad es que no tengo ganas, no estoy para eso”, comentó pensativa.

Luego para finalizar la rubia agregó: “Está todo muy raro. La televisión está muy rara. No ven lo artístico. Yo sé que en la tevé daría mucho que hablar porque me conozco, pero no me han querido dar la oportunidad todavía”.