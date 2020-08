Mirtha Legrand habló sobre el reemplazo de Juana Viale y cuándo podría volver al programa

A causa de la pandemia por coronavirus que inició hace cinco meses en nuestro país, los canales de televisión deberieron realizar cambios de último momento. Uno de ellos, fue la salida de Mirtha Legrand de su propio ciclo, dado que por su edad, está enmarcada en el grupo de riesgo que debe resguardarse con estricta cuarentena.

Ante esta situación, la productora y autoridades del canal decididieron que Juana Viale se haga cargo del timón de este barco. Tras medio año en la pantalla chica, muchos se consultan si la actriz se estaba convirtiendo en la nueva titular.

Por este motivo, Ángel de Brito se comunicó con la familia Legrand para esclarecer el tema. En lo que a Juana respecta, la conductora aseguró: “No vi nada de lo que están hablando , pero fue una pregunta en un hipotético caso. No hay nada que aclarar, ya ni me acuerdo la pregunta que me hicieron”, aseguró respecto a la entrevista que dio en su paso esta semana por “Verdad consecuencia”, programa emitido en TN y conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, quienes luego de indagarla acerca de si se quedaría la conducción del programa éxito de su abuela, aunque con su nombre, recibieron como respuesta de Viale: “Si mi abuela me cede su espacio yo estoy para ocuparlo” y sumó la idea de que dejaría a su hermano Nacho produciendo, aunque cambiaría la música y le pondría su impronta personal.

En cuanto a Marcela Tinayre, el conductor recibió una respuesta picante: “Dejen en paz a Juana, ¿será porque es exitosa en lo que está haciendo?” y fue el mismo Ángel quien aseguró que estaba súper cortante y enojada, pese a su amistad con él, dado los debates que se están planteando en la televisión sobre el futuro de los productos de su familia, sobre los cuales se especuló que quedarían en el corto plazo a mano de Juana y desplazar a la diva.

A fin de ponerle punto final a las conjeturas, la figura de El Trece se comunicó finalmente con Mirtha Legrand y le dijo sincero: “En la tele, varios programas están sugiriendo tu reemplazo por Juana, me gustaría tu palabra”.

A ese comentario, Mirtha contestó firme: “Es un disparate no inventen más, no salgo por la pandemia y estoy en zona de riesgo. Hace 170 días que no salgo ni al balcón, si aguanté hasta ahora, seguiré aguantando. Suar me dice que vuelva en octubre, pero veremos como transcurre el coronavirus”.

Ante la consulta sobre “que es lo que más extraña”, indicó: “Mi actividad de sábado y domingo, pero me preparo con amor para verla a Juani todos los findes”.

Además, cabe destacar que en diálogo con Primicias Ya, La Chiqui aseguró que “la dueña es ella” aunque ahora Juana también sea parte de ese rótulo, pidió que dejen de inventarse rumores falsos y manifestó que la veía lucirse espléndida y con gran soltura en el ciclo que lleva más de medio siglo en la pantalla chica, y que es una marca registrada por los candentes debates y charlas que allí surgen, a través del diálogo entre diferentes figuras y especialistas, pertenecientes a distintas áreas, pasando desde la política, hasta el espectáculo, escritores y profesionales de la salud, entre otros. “Veo que ha tenido una evolución maravillosa”, sostuvo orgullosa.