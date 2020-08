Mirtha Legrand habló del #17A: “La marcha fue un triunfo”

A pesar de que lleva casi cinco meses sin hacer su programa y sin salir de su casa por la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand se mantiene al día con las noticias de la actualidad nacional. Así lo demostró en su charla con Juana Viale, su nieta, quien la reemplaza en la punta de la mesa.

La diva de los almuerzos charló el mediodía de este domingo con su propio ciclo y confirmó que Adrián Suar, director de programación de El Trece, le pidió que vuelva en octubre aunque ella prefiere mantenerse cautelosa a la hora de confirmar su regreso.

Mirtha también interactuó con Ángela Leiva, Darío Barassi, José María Listorti y Diego Pérez, los invitados del día de su nieta, y no se privó de hablar de la política argentina ante la pregunta que le hizo el humorista sobre el acercamiento de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta.

“Me gusta, me parece bueno que el Presidente y Larreta se unan. Tenemos que vivir en armonía, encima de la pandemia, vivir peleando, no es bueno”, reflexionó la “Chiqui”.

Pérez también le consultó sobre la multitudinaria marcha que se dio el pasado lunes 17 de agosto y reunió a los argentinos en contra del Alberto Fernández y la cuarentena: “Fue un triunfo. Soy grande, he visto todos los gobiernos, todas clases de concentraciones, pero lo que yo vi el otro día fue impresionante, creo que hay otra el 26. No hay que despreciarla, no hay que menoscabarla, no hay que echarla de menos, además no es cierto que gritaron, no oí gritar a nadie (por los dichos del Presidente). Ellos han prestado atención, fue una cosa impresionante, había disidentes, gente que opinaba distinto, pero no han gritado”, manifestó la conductora.