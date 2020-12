Mirtha Legrand denunció penalmente a los que intentaron allanar su casa sin orden judicial: “Es un atropello”

Tras el intento de allanamiento a su domicilio sin orden judicial por parte de integrantes del Sindicato de Choferes Particulares, Mirtha Legrand decidió preparar su contraataque y los denunció penalmente.

La conductora de El Trece instruyó a su abogada, Mariana Gallego, para que lleve adelante esta medida judicial contra quienes quisieron entrar en su casa este martes, alegando “la posible comisión de los delitos de hostigamiento, extorsión y amenazas” contra la diva.

En diálogo con La Nación, la actriz rompió el silencio y habló sobre este tema: “ No entraron a mi casa. Estuvieron en la vereda. Yo digo la verdad, no miento. Fue muy desagradable, no se puede hacer un escrache. No sé si es anticonstitucional, pero es muy agresivo, en el edificio vive otra gente. Además, ¿a título de qué? Todo se dirime en la Justicia, no se va a una casa a hacer un escrache, un escándalo en la vereda”, expresó.

Y continuó: “Es un atropello, algo fuera de lugar. Es un acto de violencia”

La denuncia, según informa Bin Bang News, quedó radicada en la Unidad de Intervención Temprana a cargo de la Dra. Amil Martín, donde se le asignó el legajo DEN00700769. En base a lo que trascendió, la conductora estaría dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias por lo que considera que fue un verdadero atropello a su persona y a su vivienda.

La medida que tomó el sindicato se decidió por una denuncia previa de “evasión de aportes” respecto los choferes que trabajan con la conductora. Lo que se sabe, es que supuestamente debe más de 5 millones de pesos de aportes a sus empleados y que por eso se ordenó hacer un allanamiento en la vivienda ubicada en las calles Scalabrini Ortiz y Libertador.

Sin embargo, como la diva de los almuerzos se negó a que la agente accediera a la propiedad, desde el sindicato entregaron un acta y harán ahora una presentación judicial.

Según informó la Policía de la Ciudad, el secretario general del sindicato y su delegado, junto con un escribano, pretendían conseguir “la autorización para ingresar al domicilio y realizar la inspección sindical por condiciones de trabajo, debido a que un chofer no se encuentra inscripto y no hacen aportes a la entidad sindical”.

Sin embargo, desde la productora de Nacho Viale negaron cualquier irregularidad del trabajador referido y explicaron que la empresa “pertenece al sector audiovisual y, por ende, su actividad se encuentra comprendida dentro del Convenio Colectivo correspondiente al SATSAID, y todos sus empleados se encuentran trabajando bajo las categorías que el convenio colectivo correspondiente determina, cumpliendo a la fecha con sus obligaciones laborales, previsionales e impositivas de forma correcta”.

El comienzo de la causa tiene relación con el chofer Marcelo Juan Campos, quien le inició acciones legales tras asegurar que la diva no le estaba haciendo los aportes correspondientes, debido a que estaba inscripto en el convenio de comercio cuando tendría que estar en el de choferes particulares.

A esta denuncia, que firma Luis D´Angelo, secretario adjunto del sindicato, por casi $500.0000, se le sumaría también otra a la productora StoryLab que es propiedad de Ignacio Nacho Viale, nieto de Mirtha, a la que le exige una deuda por aportes sindicales de $4.884.576.

“Se estima que la deuda sería en torno a los 5 millones de pesos. En esta causa también está Susana (Giménez)”, precisó ayer Adrián Pallares, quien también aseguró que Mirtha se negó a recibir a la gente del sindicato y que no permitió que entraran a su casa. “Se negó a recibirlos, eso está entre sus derechos. Hay mucha gente en la puerta”, sumó el periodista de Intrusos.

Por la cantidad de gente que llegó al lugar, se calcula que arribaron unos 30 autos del Sindicato de Choferes Particulares, adheridos al gremio de Camioneros, por lo que el personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se presentó en la vivienda para controlar la situación.

“Es el sindicato de choferes, porque él (por su chofer) está afiliado a otro sindicato ya hace tiempo. Lo que quieren es que mi chofer se afilie al sindicato de choferes”, aclaró por su parte Legrand en diálogo con Clarín.