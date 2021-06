Mirko le preguntó a Marley por su mamá y el conductor relató cómo se preparó para contestarle

Marley y Mirko son una dupla infalible. Hace algunos años el conductor cumplió su sueño de convertirse en padre a través de un vientre subrogado y hoy su vida gira en torno a la crianza de su pequeño. Recientemente, en una entrevista realizada por Teleshow a causa de su próximo papel en La Voz Argentina, terminó siendo consultado por su presente familiar y la manera en que lleva la crianza de Mirko.

Desde la primera pregunta el conductor resaltó la importancia que tiene para él que su educación remarque en su hijo sobre todo un sentido de humildad. “Mirko hace igual que yo: para todo me pide ‘por favor’ y ‘gracias’. Ana, una compañerita del niño más famoso del país, se lo contó a su mamá y ella lo escribió en el grupo de WhatsApp de padres y madres del jardín. Ahí dije: ‘¡Qué suerte, lo estoy educando bien!’. Intento que sea respetuoso con los demás, me parece re importante que sea humilde”, explicó, para luego contar que aprovecha cada momento del día para darle pequeñas lecciones, como cuando van en el auto y le va contando porque frena para que pase un peatón.

Aunque eso no lo salva de vivir ciertos momentos en donde la batalla de padre e hijo se presenta. Riendo confesó que es Mirko quien manda en cada “cada vez un poquito más”. “Estamos logrando un equilibrio: está entendiendo más los límites, me cuesta bastante ponérselos. Tiene sus momentos de capricho que no se quiere bañar, cosas así”, contó.

El momento en que Mirko preguntó por su mamá

La pregunta surgió cuando ambos estaban en una de las clases online del colegio, hace un año según cuenta Marley. “La maestra dice: ‘Díganle a mamá o a papá que los ayude con esto’. Me mira y me dice: ‘¿Y mamá...?’”.

Fue entonces cuando el conductor debió explicar por primera vez a su hijo como estaba conformada su familia: “Vos tenés papá. Hay chicos que tienen mamá, hay chicos que tienen mamá y papá. Vos tenés papá”, cuenta que le dijo. “Ahí se quedó tranquilo, era la información que necesitaba”.

Sin embargo, el próximo host de La Voz ya se ha preparado para las preguntas que puedan surgir en el futuro: “Últimamente, ya empezó a preguntar un poquito más. Cada tanto alguna pregunta hace. Hablé con psicólogos para estar preparado sobre qué es lo correcto que tengo que decirle en cada etapa. A los tres años no podés explicar todo el método: tenés que ir contestando lo que pregunta”.

Paso a paso, ese es el plan de Marley. Antes de terminar reveló que no está en pareja, pero que tampoco se convierte hoy en una de sus prioridades: “Si sucede, sucede, pero lo tengo en otro plano. No tengo un objetivo”. ¿Y sobre los hermanitos que Mirko pidió? “Lo estamos considerando. Sinceramente, pensaba que era mucho: es el trabajo más lindo que existe, pero es intenso y de muchas horas”, dijo el conductor.