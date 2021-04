Miriam Lanzoni dio positivo de Covid 19 y en Corte y Confección se prendió la luz de alerta

En las últimas horas se conoció un nuevo famoso contagiado de coronavirus y, en este caso El Trece fue la señal que activó los protocolos.

Se trata de Miriam Lanzoni quien es participante del programa “Corte y Confección” y, hasta último momento la ex de Alejandro Fantino participó de las grabaciones al no presentar síntomas.

El resultado se supo luego de realizar el hisopado habitual antes de ingresar al estudio y fue la misma Lanzoni quien confirmó la noticia en contacto con el periodista Pablo Montagna para el diario La Nación: “Sí, es verdad. Nos hisoparon por protocolo y me dio positivo…no tengo ningún síntoma, absolutamente nada, no me hubiese enterado jamás si no nos hisopaban”, comentó y luego agregó: “Por suerte los protocolos ahí son súper estrictos. Nadie tiene contacto directo con nadie, así que afortunadamente fui yo solita”, finalizó la actriz.