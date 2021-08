Miguel Romano contó por qué no quería peinar a Wanda Nara en su casamiento

Si hay algo que le encanta hacer a los famosos son los canjes. De todo tipo de productos y servicios: desde un centro de estética, entrenamiento, productos de limpieza y hasta útiles escolares. Pero Miguel Romano no se rinde ante esta costumbre que tienen tantas figuras del ambiente artístico. Por eso, se negó a peinar a Wanda Nara en su casamiento con Maxi López.

La mediática tenía todo preparado para tener la boda de sus sueños junto al futbolista. La fiesta se organizó en el Hotel Alvear y costó 200 mil dólares, el coro del Teatro Colón entonó el Ave María y la novia lució dos de los tres vestidos que le había diseñado Claudio Cosano. Y en medio de todos los detalles, había algo que Wanda quería con desesperación: que el estilista de las estrellas estuviera a cargo de su peinado.

Nara y López se casaron en 2008.

Y tan decidida estaba que hizo un pedido explícito en uno de los programas más importantes de la televisión argentina. “Ella fue a la mesa de Mirtha Legrand y le dijo que por favor me diga que la peine, y entonces me llamó Mirtha. Me dijo ‘Miguel, ¿por qué no la quiere peinar?’, porque ella no me tutea. Y no le iba a decir la verdad, entonces le dije que no se esmeró para que la peinara”, recordó Romano en una entrevista con Jey Mammon y aseguró que en ningún momento tuvo un problema personal con Wanda, pero que no llegaban a un acuerdo económico a cambio de sus servicios.

Pero luego de varios días de negociaciones finalmente “arreglaron” y la actual esposa de Mauro Icardi pudo cumplir su sueño. “Wanda le había pedido canje”, disparó Silvina Escudero. Y aunque el peluquero no dijo nada, implícitamente le dio la razón con una sonrisa.