Migue Granados y Martín Garabal comunicaron que “Últimos cartuchos”, su programa furor de radio Vorterix, ya tiene fecha de finalización. El día de ayer, el humorista anunció que hoy daría una noticia importante, la cual enojó a sus seguidores y despertó críticas para Mario Pergolini, el director de la emisora.

El ciclo que tiene como productores a Vicky Garabal y Lucas Fridman saldrá por última vez al aire el día 27 de noviembre, fecha que revelaron durante el programa. “Vamos a hablar en serio. Ayer dijimos que teníamos que decir algo y lo puse en Twitter. Quiero comunicar un par de cosas”, dijo el hijo de Pablo Granados.

Después de que Martín leyera algunos tuits, Migue habló y confió que antes de despedirse del aire van a volver al estudio ubicado en el barrio de Colegiales, el cual dejaron en marzo a causa de la pandemia. “Fuera de joda, que no es joda y lo quiero decir en serio. El 27 de noviembre es el último programa de ‘Últimos cartuchos’. Esa es la dura, pero al margen de eso, no queremos que estas dos semanas sean un velorio ni nada, así que mañana vamos a volver al estudio”, informó Granados.

“Vamos a cag... de risa este par de semanas”, sumó y su compañero de conducción lanzó en forma de broma: “¿Termina posta?”. “Mañana volvemos al piso”, reiteró mientras que los productores indicaron que buscaron la forma de dar la noticia de una manera clara y simple.

“Vamos a pasarla bien y a disfrutar de lo que queda del show”, comentó Vicky y su hermano, Martín, añadió: “Lo que no dijimos es que termina para siempre”. Y Migue le contestó: “No sabemos, por lo pronto nos vamos de Vorterix, después, lo que pase, no lo sabemos”.

Pero... ¿por qué los oyentes dispararon contra Pergolini? Es que la finalización del programa llega justo semanas después de que se revelara un conflicto por la falta de pagos al equipo. A fines de septiembre, el “Últimos cartuchos” no salió al aire por unos días a forma de protesta y sus oyentes, los apoyaron.

El empresario no brindó declaraciones al respecto aquella vez y ahora, nuevamente es apuntado en la red por los fanáticos que no escucharán más el ciclo por su emisora.

“Últimos cartuchos” nació en 2017 en la FM Blue, señal donde se mantuvo hasta mediados de 2018, cuando fueron despedidos tras la compra de esa radio y la reestructuración artística de la misma. En 2019, el show ganó el Martín Fierro Digital en la categoría “Mejor programa radial nativo digital”.

Además de conversaciones improvisadas y sketches humorísticos entre sus dos presentadores, el programa cuenta con juegos con los oyentes, entrevistas y variadas columnas de cine, música, tecnología, cultura, arquitectura y actualidad, entre muchos otros temas de interés general.