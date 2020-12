Mientras Mario Baudry le pedía rendir cuentas, Matías Morla compartió un emotivo sobre Maradona

Mario Baudry es pareja de Verónica Ojeda y abogado del último heredero de Diego Maradona, Dieguito Fernando. Desde hace unos días ha sido consultado y puesto bajo el ojo público como testigo indirecto de los últimos días del “Diez” y por los dichos sobre Matías Morla, el abogado del ex jugador a quien apuntan hoy todos los dardos por su muerte.

En entrevista con Teleshow, el letrado contestó varias preguntas, entre ellas sobre su cercanía con Maradona, el asesoramiento que a veces le ofrecía, la noticia de su muerte y el papel de Morla en su responsabilidad por Diego. “Yo no era su amigo ni tenía trato asiduo con él, pero su actitud habla de un Maradona distinto”, contó sobre la relación que mantenían y recordando el primer mensaje que le mando, cuando le pidió que cuidara a su hijo. Refiriéndose a las constantes visitas de Verónica a la casa de Maradona, dijo: “No iba a la casa de Diego. Sí hablaba por teléfono cuando él me pedía algunas cuestiones técnicas. Me consultaba”.

Baudry declara que su intención y trabajo es asesorar a su novia.

Ya refiriéndose a la causa que enfrentan el médico y el abogado del ex jugador, explicó: “Hoy la causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Pero el doctor (Leopoldo) Luque presenta una eximición de prisión en el juzgado de garantías de Tigre por “homicidio culposo”, que tiene una pena de uno a cinco años de prisión. Con lo cual el juez, como la pena en expectativa puede ser excarcelable, se la da. Pero le deja muy claro en su resolución que estamos en una etapa preliminar donde, a medida que vayan recolectándose las pruebas, la carátula de la causa puede ser más grave que “homicidio culposo”. Y agregó: “Ya sabemos que no fue una muerte natural de un paciente cuidado, que no lo cuidaron adecuadamente. (...) Eso es un tipo de delito y puede estar agravado si hubo omisión o intención”.

Morla entra en la causa debido a que fue el responsable de la decisión de llevar a Maradona a su casa deSPués de la operación. “Si bien el contrato lo puede haber firmado una de las hijas, el que abonó y el que hizo toda la intermediación para ese alquiler fue el equipo del doctor Morla, que es su apoderado legal. El era el que tenía acceso a su dinero y era el que pagaba todo este tipo de gastos”.

“Nosotros todavía no sabemos qué tipo de poder tenía el doctor Morla, porque nunca lo hemos visto y tampoco él se contactó con nosotros para ponerse a disposición”, dijo Baudry al referirse a la intromisión de Morla en la sucesión por la herencia del Diez, que dará inicio en poco tiempo. “Lo vamos a estar intimando para presente la documentación y la rendición de cuentas por lo que hizo, y por lo que no hizo”, dijo determinante al final, pero aclarando que su trabajo no es sospechar de Morla, sino asesorar a Ojeda.

Diego Maradona junto a Matías Morla.

Entre medio de todas las acusaciones, sumadas las de Dalma y Gianina Maradona, Matías decidió compartir un video en su Instagram recordando al astro del fútbol. Con el título de “Te recuerdo”, el abogado escribió sentidas palabras para su ex cliente y amigo. “Tus recuerdos, tu generosidad, tu amabilidad, quedarán guardadas para siempre en mí corazón. La carita de esos nenes nunca las voy a olvidar, cómo tampoco el tiempo que compartiste con ellos y los hiciste felices. Este eras vos, amigo, puro corazón. Te extraño”.