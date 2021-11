Mica Viciconte y Germán Martitegui se enfrentaron al aire de Masterchef Celebrity 3: “Puede ser una porquería”

Mica Viciconte demostró una vez más su fuerte carácter al enfrentar a Germán Martitegui durante la devolución del jurado en la última gala de Masterchef Celebrity 3.

Resulta que el chef la corrigió por usar en demasía y de forma errónea la palabra “gourmet” para defender su plato. “Vos le estás diciendo algo gourmet a algo chiquito, y no es así. Gourmet es algo rico, no chico. Algo chico puede ser una porquería”, sentenció Martitegui.

Mica Viciconte preparó Fatteh, un plato característico de Egipto.

“¿Puedo decir algo?”, retrucó la ex Combate, y aunque el integrante del jurado le dijo que “no”, ella explicó: “Es una opinión mía. Cuando yo he ido a varios restaurantes son más chiquitas las porciones. Si vas a un bodegón son más grandes, no es gourmet”. Luego, en el detrás de cámara aseguró: “Tengo otro diccionario en mi cabeza”.

Mientras Germán seguía diciendo que un bodegón con comida abundante también puede ser considerado gourmet, Donato de Santis cerró el asunto al revelar el origen de la palabra: “Gourmet viene de gourmand, viene de una persona de la cual le gusta elegir y comer y disfrutar lo que está comiendo, pero no es sinónimo de poco”.